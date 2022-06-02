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Зеленський розказав лідерам ЄС про реальні втрати ЗСУ на Донбасі

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 19:04
Зеленський розказав лідерам ЄС про реальні втрати ЗСУ на Донбасі
фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський розповів, що щодня на Донбасі гине близько 100 військових Збройних сил і ще близько 450-500 дістають поранення.

Джерело: виступ Зеленського на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі перед керівниками Європейського Союзу

Пряма мова Зеленського: "На сході нашої держави – дуже складна ситуація.

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До 100 людей на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є – на сході держави до 100 людей гине щодня. І біля кількох сотень людей – 450, 500 людей навіть іноді буває – поранених щодня. Там іде битва за цінності.

Я хочу, щоби всі усвідомлювали, що після деокупації (територія навколо – УП) Києва і деяких областей нашої держави, війна продовжується і сотні людей не дочекаються, сотні сімей не дочекаються своїх близьких. Щоденно. І тому це для нас великий, великий виклик".

Деталі: Зеленський додав, що на Харківському напрямку Збройні сили досягають великих успіхів останнім часом.

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Він закликав лідерів ЄС не гайнувати часу з наданням необхідної допомоги Україні зброєю та фінансами, щоби зменшити страждання і втрати з боку українських захисників.

Нагадаємо: Зеленський раніше пояснив, що не хоче важити життями десятків тисяч українських військових під час деокупації територій, тому українська влада чекає на отримання ефективної зброї з великою дальністю ураження.

Теми: Збройні силибойові діїДонбасЗеленський
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