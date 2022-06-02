Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський розказав лідерам ЄС про реальні втрати ЗСУ на Донбасі

Денис КарловськийЧетвер, 2 червня 2022, 19:04
фото ілюстративне: getty images

Президент Володимир Зеленський розповів, що щодня на Донбасі гине близько 100 військових Збройних сил і ще близько 450-500 дістають поранення.

Джерело: виступ Зеленського на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі перед керівниками Європейського Союзу

Пряма мова Зеленського: "На сході нашої держави – дуже складна ситуація.

До 100 людей на сході держави, де Росія зібрала всі свої війська на сьогодні, все, що в них є – на сході держави до 100 людей гине щодня. І біля кількох сотень людей – 450, 500 людей навіть іноді буває – поранених щодня. Там іде битва за цінності.

Я хочу, щоби всі усвідомлювали, що після деокупації (територія навколо – УП) Києва і деяких областей нашої держави, війна продовжується і сотні людей не дочекаються, сотні сімей не дочекаються своїх близьких. Щоденно. І тому це для нас великий, великий виклик".

Деталі: Зеленський додав, що на Харківському напрямку Збройні сили досягають великих успіхів останнім часом.

Він закликав лідерів ЄС не гайнувати часу з наданням необхідної допомоги Україні зброєю та фінансами, щоби зменшити страждання і втрати з боку українських захисників.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський раніше пояснив, що не хоче важити життями десятків тисяч українських військових під час деокупації територій, тому українська влада чекає на отримання ефективної зброї з великою дальністю ураження.

Теми: Збройні силибойові діїДонбасЗеленський
Головне сьогодні

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

фото, ВІДЕОІноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Усі новини...
Міністерство оборони України очікує, що Росія посилить повітряні атаки 
Колаборанти на Запоріжчині вирішили "націоналізувати" українську власність
Глава Інтерполу: зброя, яка надходить в Україну, після війни опиниться у злочинців
Білорусь мінує дороги і мости у прикордонних з Україною районах – Генштаб
Останні новини
04:40
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
03:10
Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW
02:26
США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю
01:53
Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки
01:18
Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку
00:40
Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський
00:16
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за добу
23:48
ВІДЕООкупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський
23:26
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
Усі новини...