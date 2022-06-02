Росіяни вкрали та знищили обладнання з ЧАЕС на 135 млн доларів – The Washington Post

Російські окупанти вкрали та знищили обладнання з Чорнобильської АЕС на 135 млн доларів, деяке обладнання, яке відстежили завдяки GPS-трекерам, знаходиться у Білорусі.

Джерело: The Washington Post

Деталі: З Чорнобильської АЕС окупанти вкрали або знищили 698 комп'ютерів, 344 машини, 1500 дозиметрів радіації, практично всі засоби пожежогасіння та програмне забезпечення.

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Водночас, список того, що російські окупаційні сили вкрали, підірвали чи прострелили у чорнобильських лабораторіях та навколо них, все ще складається.

Представник ЧАЕС повідомив журналістам, що за час окупації 9 їхніх колег було вбито, 5 викрадено.

58-річний Микола Безпалий, директор Центральної аналітичної лабораторії сайту вважає, що росіяни завдали великих економічних збитків Україні.

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До вторгнення майже 6000 робітників ЧАЕС стежили за наслідками катастрофи, а також переробляли ядерні відходи з інших електростанцій в Україні та Європі.

Євген Крамаренко директор "зони відчуження" - території площею тисячу квадратних миль, де рівні радіації залишаються високими, а доступ громадськості обмежений, - розповів, що в перший день вторгнення російський генерал представився новим лідером станції і представив співробітників Росатому.

Пряма мова Крамаренка: "Я вважаю, що в той час, коли вони прийшли, вони планували бути там постійно, вони планували взяти керування на довгий час".

Деталі: За кілька днів до вторгнення було евакуйовано всіх співробітників, крім кількох сотень.

Ті, хто залишився, працювали по кілька сотень годин під наглядом росіян, часто не відпочиваючи по кілька днів, намагаючись забезпечити безпеку станції та роботу систем.

При цьому, за словами Крамаренка, обладнання та інформація станції систематично розкрадалися чи знищувалися.

Крамаренко перевіряє частину викраденого обладнання, яке було оснащене GPS-трекерами, деякі все ще передають дані про місцезнаходження.

Пряма мова Крамаренка: "Ми бачимо, що його частина знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщується територією Білорусі — Гомель, Мінськ, інші місця".

Деталі: Загалом він оцінює вартість заміни того, що було втрачено, більш ніж у 135 мільйонів доларів.

При цьому програмне забезпечення було спеціально розроблене для станції та незамінне.

Безпалий сказав, що деякі з найважливіших робіт його лабораторії — моніторинг рівня радіації в зоні відчуження щодо ознак сплесків — практично неможливі без нього.

Пряма мова Беспалого: "Зараз неможливо надати достовірну інформацію, чи знаходиться обладнання в робочому стані, чи ні, тому що немає програмного забезпечення. Росіяни не зможуть ним користуватися, тому що ПЗ унікальне, зроблене спеціально для наших пристроїв".

Деталі: Працівники ЧАЕС скептично поставилися до того, що чиновники Росатому вивезли із Чорнобиля програмне забезпечення чи обладнання для своїх цілей.

За їхніми словами, росіяни у будь-якому разі знали б, що вони не можуть його використати, і тому найімовірнішим поясненням було те, що знищення було якимось покаранням.

Інший варіант, за їхніми словами, полягав в тому, що російські ядерні чиновники почали вірити кремлівській пропаганді напередодні вторгнення, яка неправдиво стверджувала, що Україна працює із західними державами над розробкою ядерної зброї.

На даний момент на ЧАЕС працюють над кращими планами евакуації на випадок нового вторгнення.

За словами Крамаренка, реальна небезпека наразі пов'язана з лісовими пожежами із наближенням літа. Все обладнання, яке вони могли б використовувати для боротьби з ними, вкрали чи воно стало непридатним для використання.