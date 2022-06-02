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Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ

Альона Мазуренко Четвер, 2 червня 2022, 23:26
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, яке цитують прокремлівські ЗМІ

Пряма мова Медведєва на питання про РСЗВ для України: "У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень.

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Усім зрозуміло, що це за центри — і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно.

Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати".

Деталі: 1 червня у Telegram Медведєв радів, що США не погоджують надання Україні РСЗВ і грозився ударами по "центрах прийняття рішень". 

ВІДЕО ДНЯ

Проте пізніше того ж дня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

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Теми: МедведєвРосіязброявійна
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