Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв погрожує Україні ударами по центрам прийняття рішень через страх перед РСЗВ

Мазуренко Альона Четвер, 2 червня 2022, 23:26
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, яке цитують прокремлівські ЗМІ

Пряма мова Медведєва на питання про РСЗВ для України: "У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень.

Усім зрозуміло, що це за центри — і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно.

Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати".

Деталі: 1 червня у Telegram Медведєв радів, що США не погоджують надання Україні РСЗВ і грозився ударами по "центрах прийняття рішень". 

Проте пізніше того ж дня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Теми: МедведєвРосіязброявійна
Головне сьогодні

На чотирьох напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення штабу

Китай готовий допомогти Росії, але боїться санкцій – The Washington Post

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

Усі новини...
Медведєв
Медведєв про санкції проти Росії: Ця ненависть огидна та ірраціональна
Медведєв заявив, що пора закрити рот людям, які визнані "іноагентами"
Медведєв порівняв Шольца з Гітлером і знайшов на мапі "польсько-прусський союз"
Останні новини
11:19
Спортсмени з РФ та Білорусі хотіли потрапити на міжнародні змагання через збірну Казахстану
11:09
Дитяча залізниця в Києві відновлює роботу
11:09
Українські військові почали опановувати HIMARS – журналіст
11:00
Посол у Німеччині: ми ніколи не відмовимось від Криму, але треба бути реалістами
10:57
фото Одещина: СБУ затримала 5 людей, які підтримували дії окупантів
10:48
Половина угорців, болгар і словаків не вважають РФ першочергово винною у війні
10:41
Які настрої бізнесу після 100 днів війни в країні – опитування ЄБА
10:33
У Москві палає бізнес-центр із людьми всередині
10:21
Київський фунікулер закривають на ремонт
10:16
Верховний суд Фіджі призупинив видачу США яхти, яку пов'язують із Керімовим
Усі новини...