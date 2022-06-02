Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія буде стріляти по центрах прийняття Україною рішень і грозиться, що ці центри знаходяться не в Києві.

Джерело: Медведєв в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, яке цитують прокремлівські ЗМІ

Пряма мова Медведєва на питання про РСЗВ для України: "У разі, якщо, не дай Боже, ці види озброєнь будуть використані проти російських територій, - у цьому випадку у збройних сил нашої країни не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на ураження центрів прийняття рішень.

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Усім зрозуміло, що це за центри — і міністерство оборони, і генштаб, і все, що завгодно.

Але, звичайно, треба розуміти, що кінцеві центри прийняття рішень у цьому випадку, на жаль, знаходяться навіть не на території Києва. Тому це, безумовно, загроза, яку треба буде враховувати".

Деталі: 1 червня у Telegram Медведєв радів, що США не погоджують надання Україні РСЗВ і грозився ударами по "центрах прийняття рішень".

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Проте пізніше того ж дня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).

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