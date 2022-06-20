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Ворог намагається стримати наступи ЗСУ, інтенсивно застосовує авіацію – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 20 червня 2022, 07:22
Ворог намагається стримати наступи ЗСУ, інтенсивно застосовує авіацію – зведення
українські військові, фото: Генштаб

Російські загарбники зосередили зусилля на стримуванні ЗСУ у наступах і просуванні, активно завдають авіаційних і ракетних ударів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.

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Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару і здійснив артилерійський обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування Сил оборони до Державного кордону України. Противник інтенсивно обстрілював з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне та околиці міста Харкова.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля  та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та  Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках намагається не допустити перегрупування підрозділів українських військ.

Здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Калинове, Очеретине, Бердичі, Желанне, Тоненьке, Сєверне, Орлівка, Семенівка, Веселе, Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски, Красногорівка, Марʼїнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Времівка, Ольгівське, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка, Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Оріхів та Камʼянське.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу українських військ. Активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Червоний Яр, Мурахівка, Калинівка, Зелений Гай, Квітневе, Поляна, Червона Долина, Широке, Благодатне, Зоря та Лупареве.

В акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

Теми: Збройні силивійна
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