Британська розвідка розповіла про проблеми повітряних сил РФ у війні з Україною

Повітряні сили Росії у війні з Україною виявились недостатньо ефективними, і це могло стати одним з визначальних факторів дуже обмежених успіхів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні від 20 червня.

"До цього часу повітряні сили РФ не були ефективними. Їхня неспроможність постійно забезпечувати підтримку з повітря, ймовірно, стала одним з найважливіших факторів того, чому російська кампанія досягла дуже обмежених успіхів. Вони не можуть здобути повну перевагу в повітрі і діють за принципом меншого ризику, лише зрідка заходячи вглиб українських ліній", – зазначають в огляді.

Реклама:

Причини такої ситуації ймовірно подібні до тих, що склалися з сухопутними військами.

"Роками більшість навчань для повітряних сил найімовірніше відбувалася за сценаріями та була призначена для того, щоб вразити начальство, а не розвивати ініціативу екіпажів", – вважають британські розвідники.

"Хоча у Росії є вражаючий парк відносно сучасних і боєздатних бойових літаків, повітряні сили майже напевно не розвинули інституційну культуру і не отримали того набору навичок, який відповідав би прагненням діяти за більш західним стилем повітряних кампаній", – йдеться в огляді.

"Це призвело до того, що на сухопутні війська переклали більше зусиль і вони швидше виснажуються, а також –- до ширшого застосування крилатих ракет, запаси яких, напевно, вже вичерпуються", – підсумовує британська військова розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/HLNJBEbcJV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/FwRvFrbyLb