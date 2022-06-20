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Британська розвідка розповіла про проблеми повітряних сил РФ у війні з Україною

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 09:36
Мапа війни від британської розвідки станом на 19.06.2022

Повітряні сили Росії у війні з Україною виявились недостатньо ефективними, і це могло стати одним з визначальних факторів дуже обмежених успіхів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні від 20 червня.

"До цього часу повітряні сили РФ не були ефективними. Їхня неспроможність постійно забезпечувати підтримку з повітря, ймовірно, стала одним з найважливіших факторів того, чому російська кампанія досягла дуже обмежених успіхів. Вони не можуть здобути повну перевагу в повітрі і діють за принципом меншого ризику, лише зрідка заходячи вглиб українських ліній", – зазначають в огляді. 

Причини такої ситуації ймовірно подібні до тих, що склалися з сухопутними військами.

"Роками більшість навчань для повітряних сил найімовірніше відбувалася за сценаріями та була призначена для того, щоб вразити начальство, а не розвивати ініціативу екіпажів", – вважають британські розвідники. 

"Хоча у Росії є вражаючий парк відносно сучасних і боєздатних бойових літаків, повітряні сили майже напевно не розвинули інституційну культуру і не отримали того набору навичок, який відповідав би прагненням діяти за більш західним стилем повітряних кампаній", – йдеться в огляді. 

"Це призвело до того, що на сухопутні війська переклали більше зусиль і вони швидше виснажуються, а також –- до ширшого застосування крилатих ракет, запаси яких, напевно, вже вичерпуються", – підсумовує британська військова розвідка. 

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому огляді британська розвідка відзначала значні проблеми з моральним духом російських військових, що теж може впливати на здатність російських сил досягати оперативних цілей.

Теми: війнаРосіярозвідкаВелика Британія
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