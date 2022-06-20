Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка рассказала о проблемах воздушных сил РФ в войне с Украиной

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 09:36
Британская разведка рассказала о проблемах воздушных сил РФ в войне с Украиной

Воздушные силы России в войне с Украиной оказались недостаточно эффективны, и это могло стать одним из определяющих факторов очень ограниченных успехов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине от 20 июня.

"До сих пор воздушные силы РФ не были эффективными. Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку с воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская кампания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь украинских линий", – отмечают в обзоре.

Реклама:

Причины такой ситуации, вероятно, сходны со сложившимися с сухопутными войсками.

"Годами большинство учений для воздушных сил, вероятнее всего, проходило по сценариям и было предназначено для того, чтобы поразить начальство, а не развивать инициативу экипажей", – считают британские разведчики

"Хотя у России есть впечатляющий парк относительно современных и боеспособных боевых самолетов, воздушные силы почти наверняка не развили институционную культуру и не получили набор навыков, который отвечал бы стремлениям действовать по более западному стилю воздушных кампаний", – отмечается в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

"Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также - к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются",  – заключает британская военная разведка.

В предварительном обзоре британская разведка отмечала значительные проблемы с моральным духом российских военных, что тоже может влиять на способность российских сил добиваться оперативных целей.

Темы: войнаРосcияразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Зеленский обратился к студентам КПИ: Каждая "бавовна" у врага – результат образования
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: