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Британская разведка рассказала о проблемах воздушных сил РФ в войне с Украиной

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 09:36

Воздушные силы России в войне с Украиной оказались недостаточно эффективны, и это могло стать одним из определяющих факторов очень ограниченных успехов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине от 20 июня.

"До сих пор воздушные силы РФ не были эффективными. Их неспособность постоянно обеспечивать поддержку с воздуха, вероятно, стала одним из важнейших факторов того, почему российская кампания добилась очень ограниченных успехов. Они не могут получить полное преимущество в воздухе и действуют по принципу меньшего риска, лишь изредка заходя вглубь украинских линий", – отмечают в обзоре.

Причины такой ситуации, вероятно, сходны со сложившимися с сухопутными войсками.

"Годами большинство учений для воздушных сил, вероятнее всего, проходило по сценариям и было предназначено для того, чтобы поразить начальство, а не развивать инициативу экипажей", – считают британские разведчики

"Хотя у России есть впечатляющий парк относительно современных и боеспособных боевых самолетов, воздушные силы почти наверняка не развили институционную культуру и не получили набор навыков, который отвечал бы стремлениям действовать по более западному стилю воздушных кампаний", – отмечается в обзоре.

"Это привело к тому, что на сухопутные войска переложили больше усилий и они быстрее истощаются, а также - к более широкому применению крылатых ракет, запасы которых, наверное, уже исчерпываются",  – заключает британская военная разведка.

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В предварительном обзоре британская разведка отмечала значительные проблемы с моральным духом российских военных, что тоже может влиять на способность российских сил добиваться оперативных целей.

Темы: войнаРосcияразведкаВеликобритания
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