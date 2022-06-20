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У Кремлі відреагували на обмеження Литвою транзиту до Калінінградської області

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 13:15

У Кремлі назвали "безпрецедентним" та "незаконним" призупинення Литвою транзиту деяких товарів до Калінінградської області через свою територію у рамках санкцій ЄС, але відповіді поки не придумали. 

Як повідомляє російське "Интерфакс", про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда". 

"Це рішення справді безпрецедентне, це порушення всього і вся. Ми розуміємо, що це пов’язано з відповідним рішенням ЄС поширити дію санкцій на транзит. Це ми також вважаємо незаконним", - сказав Пєсков. 

Він додав, що ситуація "потребує глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи і рішення". 

"Цей глибокий аналіз протягом наступних кількох днів буде здійснено", - зазначив речник.

Нагадаємо, 18 червня губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ після того, як у суботу Литва почала блокувати транзит вантажів до Калінінграда.

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