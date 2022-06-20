В Україні з'явиться спецпредставник зі справ Африки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні з'явиться спецпредставник у справах Африки.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Я започаткував нову політику України щодо Африки. Саме в час моєї каденції затверджена перша стратегія розвитку відносин України з державами Африки.

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Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки".

Деталі: За словами Зеленського, війна проти України, яку розв'язала Росія, довела наскільки у світі всі країни пов'язані.

Президент повідомив, що за його дорученням готується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ державами Субсахарської Африки.

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Крім того, Зеленський ініціював візити в країни Африки представників Верховної Ради.

Також він запросив голову Африканського Союзу президента Сенегалу Макі Салла відвідати Україну: "Пропоную вже почати готувати – за нашого спільного бажання – велику політико-економічну конференцію "Україна – Африка".

Водночас, Politico повідомило, що Салл просив Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.