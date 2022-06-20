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Шольц: Путін боїться, що "іскра демократії" долетить до Росії

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 20:23

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що політика президента РФ щодо НАТО і ЄС покликана завадити поширенню демократії на Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може полетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутися до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити" - написав Шольц у Twitter.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення своєї попередниці Ангели Меркель з Росією.

Шольц також захищає рішення Меркель виступати проти процесу вступу України в НАТО у 2008 році.

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"Критеріям для вступу в НАТО повинна відповідати кожна держава, яка хоче приєднатися до альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному", - сказав Шольц.

Теми: ШольцПутін
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