Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запросив Орбана в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 15:28

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.

Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".

За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.

Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

Одразу після перемоги на виборах у квітні прем’єр-міністр Угорщини навіть назвав українського президента у числі тих, хто заважав повторному обранню його партії.

ВІДЕО ДНЯ

А у червні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Тим не менш, Угорщина підтримала шостий пакет санкцій проти Росії та раніше говорила про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Теми: УгорщинаЗеленський
Головне сьогодні

Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу

До України прибув генпрокурор США

Усі новини...
Угорщина
Сійярто каже, що РФ запевнила Угорщину у безперебійності поставок газу
Орбан: Україна має право захищатися, навіть якщо букмекери не дають великих шансів
Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"
Останні новини
23:42
США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців
23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
22:53
Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених
22:19
Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо
22:12
У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера
21:54
Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом
21:44
Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ
21:28
Бюджет отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня
21:23
Донеччина: за день росіяни вбили 1 й поранили 19 цивільних
Усі новини...