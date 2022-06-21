Зеленський запросив Орбана в Україну

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.

Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".

За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.

Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

Одразу після перемоги на виборах у квітні прем’єр-міністр Угорщини навіть назвав українського президента у числі тих, хто заважав повторному обранню його партії.

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А у червні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Тим не менш, Угорщина підтримала шостий пакет санкцій проти Росії та раніше говорила про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.