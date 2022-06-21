Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський запросив Орбана в Україну

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 15:28

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, у якій запросив останнього відвідати Україну.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету України та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом", - зазначив Зеленський.

Реклама:

Речник Орбана Берталан Хаваші повідомив, що розмова стосувалася переважно європейської інтеграції України, прийняття в Угорщині українських біженців та "інших сфер українсько-угорської співпраці".

За його словами, угорський прем'єр запевнив у підтримці кандидатського статусу України і виступив за "якнайшвидше усунення бюрократичних перешкод на шляху членства України в ЄС". Орбан буде підтримувати цю позицію і на саміті ЄС 23-24 червня, додав він у розмові з Зеленським.

Публічно відносини між Зеленським та Орбаном залишалися напруженими через позицію Угорщини щодо санкцій проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Одразу після перемоги на виборах у квітні прем’єр-міністр Угорщини навіть назвав українського президента у числі тих, хто заважав повторному обранню його партії.

А у червні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Тим не менш, Угорщина підтримала шостий пакет санкцій проти Росії та раніше говорила про підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Теми: УгорщинаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Угорщина
Орбан дорікнув Заходу щодо України: Українці помирають, а ми їх фінансуємо
Угорщина збирається продовжити заборону на ввезення зерна з України
Зеленський зустрівся з президенткою Угорщини: поговорили про Закарпаття
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: