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Європі порадили готуватись до зими без російського газу

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 10:49

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA)  Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Про це Бірол розповів в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключено. Що ближче ми наближаємося до зими, то більше розуміємо наміри Росії", - сказав Бірол.

На його думку, Росія останнім часом вдалась до скорочень поставок газу, щоб не дати європейцям заповнити їхні газові сховища та збільшити свої важелі впливу в зимові місяці.

Глава IEA закликаючи уряди вжити заходів для зменшення попиту на газ та зберегти роботу старих атомних електростанцій, які планували відключити.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання щодо зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.

Міжнародне енергетичне агентство, яке в основному фінансується членами ОЕСР, минулого року стало одним із перших офіційних органів, які публічно звинуватили Росію в маніпулюванні поставками газу в Європу перед вторгненням в Україну.

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Швеція та Данія слідом за Німеччиною, Австрією та Нідерландами у вівторок оголосили про перший етап планів на випадок надзвичайної ситуації для збереження поставок газу.

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Теми: газРосія
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