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Британія не дала візи російським депутатам для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 13:10

Велика Британія відмовила в наданні віз російській делегації, яка мала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в місті Бірмінгем.

Про це у середу заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Нами отримано, по суті, обурливу відповідь про те, що уряд Великої Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну", – сказав Джабаров.

Він додав, що Росія заздалегідь просила керівництво Парламентської асамблеї "вирішити питання про надання британською стороною гарантій видання нашим парламентаріям в'їзних віз" для участі в "цьому найважливішому міжпарламентському заході".

Після цього віцеспікер Держдуми Петро Толстой заявив, що рішення Лондона не видавати візи делегації РФ до ПА ОБСЄ "робить резолюції Асамблеї нелегітимними для РФ".

Ще у березні Велика Британія наклала санкції на російських депутатів, які голосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу. Ці санкції зокрема забороняють в’їзд на британську територію.

А в понеділок стало відомо, що послу Росії у Великій Британії буде заборонено відвідувати будівлі парламенту у Вестмінстері протягом невизначеного періоду.

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Теми: Велика БританіяОБСЄРосія
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