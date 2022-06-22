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"Нічого про Україну без України": Шольц проти нав’язування Києву "продиктованого миру"

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 19:37

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що тільки Україна має приймати рішення щодо свого майбутнього і виступив проти домовленостей за спиною Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна - і тільки Україна - вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів з росією, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу" - написав Шольц у Twitter.

Він також наголосив, що ЄС, НАТО і G7 на найближчих самітах повинні послати сигнал про те, що демократії світу стоять разом у боротьбі проти імперіалізму Путіна.

"З міжнародних самітів пролунає сигнал згуртованості та рішучості. Поворотним моментом є мандат діяти: нашій країні, Європі, міжнародній спільноті – і Німеччина відіграватиме в цьому центральну роль!" - заявив Шольц.

Як повідомлялося, Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи заявив, що партнерство з імперіалістичною Росією, яким його уявляли в 2010 році, неможливе в осяжному майбутньому.

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Теми: ШольцУкраїнавійна
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