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Британія закрила РФ доступ до нафтопереробних технологій та своєї валюти

Четвер, 23 червня 2022, 12:32

Уряд Великої Британії у четвер оголосив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема йдеться про заборону на експорт, постачання та доставку товарів і технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської сфери та нафтопереробної галузі, а також експорт або використання в Росії авіаційного палива та паливних добавок.

Валютні обмеження передбачають заборону на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС, а також заборону надання, постачання або доставку таких банкнот особам, пов'язаним з Росією.

Зазначається, що окремі обмеження поширюються також і на непідконтрольні уряду України території.

Також Британія забороняє імпорт, придбання або доставку окремих товарів, "які приносять прибуток", що походять із Росії або відправляються з Росії.

РФ також буде заборонено надавати технічну допомогу, фінансові та брокерські послуги, пов'язані з імпортом чавуну та сталі.

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Як повідомлялося, уряд Великої Британії "рішуче налаштований" запроваджувати подальші санкції проти Росії і робитиме це, поки вона повністю не виведе свої війська з території України.

До цього востаннє про санкції проти РФ британський уряд оголосив 16 квітня. Тоді Британія наклала санкції на главу Російської православної церкви патріарха Кирила (Владіміра Гундяєва) та ще низку осіб за війну РФ проти України.

Теми: Велика БританіясанкціїРосія
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