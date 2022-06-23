Європарламент підтримав кандидатський статус для України і Молдови

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови, а також підтримати європейську перспективу для Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, ще 14 - утрималися.

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У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС "невідкладно". Те ж саме рекомендується для Грузії, "коли її уряд виконає" пріоритети, зазначені Європейською комісією.

У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення, кажуть євродепутати. Вони наполягають на тому, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.

Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.

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У резолюції наголошується, що немає альтернативи розширення, яке є "більш ніж будь-коли геостратегічною інвестицією" у стабільний, сильний та об’єднаний ЄС.

Перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть стати членами ЄС, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки Європейського Союзу.

Депутати Європарламенту також вимагають, щоб процес розширення був "відновлений" і розблокований щодо Західних Балкан.

Резолюція є рекомендаційною, але Європейська рада майже напевне ухвалить позитивне для України рішення, про що у четвер вранці оголосив глава Євроради Шарль Мішель.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія оприлюднила свій висновок, у якому рекомендувала визнати європейську перспективу Україні та надати нашій державі статус кандидата на вступ до спільноти.

У проєкті підготовлених висновків засідання йдеться, що "Європейська рада ухвалила рішення про надання статусу країни-кандидата Україні та Республіці Молдова".

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на п’ятий день повномасштабного вторгнення Росії.

У ЄС зазначають, що офіційні переговори з кандидатами розпочнуться після виконання ними умов, зазначених у висновках Єврокомісії щодо заявок на членство.

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