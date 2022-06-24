Українці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Українці за 3 дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лаченкову 600 млн гривень на придбання 4 безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова: "Задача була зібрати за сім днів на три "Байрактари" - ми зібрали на три "Байрактари" за три дні.

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На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один.

Чотири "Байрактари" за три дні – це наш з вами результат".

Деталі: Притула додав, що за ці три дні вдалося зібрати 600 мільйонів гривень.

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