Українці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ
П'ятниця, 24 червня 2022, 20:55
Українці за 3 дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лаченкову 600 млн гривень на придбання 4 безпілотників "Байрактар" для ЗСУ.
Джерело: Притула у Facebook
Пряма мова: "Задача була зібрати за сім днів на три "Байрактари" - ми зібрали на три "Байрактари" за три дні.
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На три і навіть трошки зверху залишилося. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один.
Чотири "Байрактари" за три дні – це наш з вами результат".
Деталі: Притула додав, що за ці три дні вдалося зібрати 600 мільйонів гривень.
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Передісторія:
- Притула оголосив про збір коштів 22 червня. Метою було зібрати 500 млн гривень на 3 "Байрактари".