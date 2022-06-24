Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України

У Канаді в четвер набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст закону.

Закон дозволяє уряду Канади "вживати економічних заходів проти певних осіб у ситуаціях, коли до цього закликають міжнародна організація або об’єднання держав, членом яких є Канада, сталося грубе порушення міжнародного миру і безпеки, в іншій державі сталися грубі й систематичні порушення прав людини, або стались масштабні корупційні дії за участі національної або іноземної держави".

Ці спеціальні економічні заходи передбачають ідентифікацію і подальше замороження активів, розташованих на території Канади, за поданням генерал-губернатора. За рішенням суду заморожені активи можуть бути конфісковані.

Крім того, уповноважений міністр уряду Канади може після консультацій з міністерством фінансів і міністерством закордонних справ може передати кошти, виручені від продажу конфіскованих активів, на:

- відбудову іноземної держави, на яку негативно вплинуло грубе порушення міжнародного миру і безпеки;

- відновлення міжнародного миру і безпеки;

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- компенсацію жертвам грубого порушення міжнародного миру і безпеки, грубого й систематичного порушення прав людини або масштабних корупційних дій.

Ухвалення закону кілька днів тому анонсувала заступниця прем’єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

"Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – підкреслила тоді вона.

Раніше повідомлялося, що Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів ($328 млн), які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які потрапили під санкції.