Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг пояснив, чому саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 18:50
Столтенберг пояснив, чому саміт в Мадриді стане вирішальним для НАТО
єнс столтенберг. фото: getty images

Лідери НАТО на саміті в Мадриді наступного тижня погодяться на найбільшу трансформацію колективної оборони з часів закінчення холодної війни.

Про це розповів у інтерв’ю El Pais генсек Альянсу Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда"

Він наголосив, що вважає мадридський саміт вирішальним та трансформаційним для НАТО. 

Реклама:

"Це буде історичний саміт із багатьох причин. Це буде історична подія насамперед тому, що 30 союзників зустрічаються у розпал найбільшої безпекової кризи в Європі з часів закінчення Другої світової війни. І спільна поява в Мадриді - потужний сигнал у ці непередбачувані та небезпечні часи", - сказав Столтенберг.

По-друге, за словами генсека НАТО, це буде історична подія, тому що Альянс затвердить Стратегічну концепцію НАТО. 

"Ми погоджуємось на найбільшу трансформацію нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, зі збільшенням чисельності військ, готовністю до швидкого реагування та великою кількістю готового обладнання", - зазначив він. 

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Крім того, саміт визнає Росію довгостроковою загрозою. 

Саміт у Мадриді також погодить новий пакет допомоги Україні. У зустрічі дистанційно візьме участь президент України Володимир Зеленський.

НАТО проведе саміт у Мадриді 28-30 червня.

Теми: НАТОЗахідарміявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
НАТО
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Конкурент Трампа обіцяє віддати РФ частину України та блокувати вступ Києва до НАТО
Зеленський про гарантії безпеки: Із США буде ізраїльська модель
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: