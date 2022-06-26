Україна купила в німецької компанії майже 3000 ПТРК – ЗМІ

Україна з власної ініціативи і за свій кошт придбала в німецького концерну Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українських колах.

До України німецькі протитанкові ракетні комплекси надійшли двома партіями – 2300 і 576 одиниць. Крім того, за даними Welt am Sonntag, Україна ще в березні також уклала із DND контракт на 5100 ПТРК.

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Зазначається, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії надала Україні переважно легке озброєння за власний рахунок.

Так, із обіцяних Берліном 2700 зенітних ракет "Стріла" спочатку було поставлено лише 500, ще 1500 ракет було передано лише після наполегливих прохань Києва. Україна також отримала від Німеччини 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронів та 16 мільйонів набоїв.

Як повідомлялося, навчання українських військових у Німеччині на реактивних системах залпового вогню MARS-II може розпочатися вже наступного тижня.

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Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Тоді ж міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Збройні Сили України отримали від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.