НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря

У Північноатлантичному альянсі не розглядають залучення військових можливостей НАТО для створення коридору для українського експорту через Чорне море з міркувань, що це спричинить неприйнятне загострення.

Про це сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю "Європейській правді".

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.

Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт.

"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане.

Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що розблокувати українські порти в Чорному морі можна кількома шляхами, але всі вони передбачають залучення військових.