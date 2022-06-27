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НАТО не хоче брати участь у військовому розблокуванні Чорного моря

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 11:07

У Північноатлантичному альянсі не розглядають залучення військових можливостей НАТО для створення коридору для українського експорту через Чорне море з міркувань, що це спричинить неприйнятне загострення.

Про це сказав заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю "Європейській правді".

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав він на запитання про варіанти розблокування торгових шляхів з України через Чорне море.

Джоане зазначив, що партнери намагаються знайти інші варіанти рішення. Перший з них - залізницею і автошляхами до портів країн ЄС, і цей маршрут, попри його недоліки, вже дозволяє вивозити принаймні частину зерна, призначеного на експорт. 

"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Мірча Джоане. 

Він відзначив спроби посередництва Туреччини, яка сама є членом НАТО, та участь ООН.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що розблокувати українські порти в Чорному морі можна кількома шляхами, але всі вони передбачають залучення військових. 

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Теми: НАТОЧорне моревійна
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