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Столтенберг запевнив Естонію, що РФ не зможе захопити Таллінн

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 11:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії і запевнив, що Росії не вдасться захопити Таллінн всупереч побоюванням Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Столтенберг заявив, що новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною, країни Балтії будуть "стерті з карти" в разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратаку з метою їх звільнення через 180 днів.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову" - сказав генсек.

Альянс "значно посилить" свою оборону в Східній Європі, сказав він, пообіцявши, що Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, "так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни".

Існуюча оборонна позиція НАТО в країнах Балтії включає близько 8 000 іноземних військових на чолі з Британією, Канадою та Німеччиною, щоб стримувати будь-яке можливе вторгнення. Представники НАТО погоджуються, що такий підхід зараз є неспроможним у світлі масштабів нападу Путіна на Україну.

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Столтенберг сказав, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо захисту її країни "відображають її занепокоєння", додавши, що він обговорював "саме ці питання" з нею та лідерами Литви та Латвії.

"Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю, що [Каллас] хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти . . . більше присутності", – зазначив генсек.

"Наша головна відповідальність — запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника. Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони . . . захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, новий командувач Операційного командування Бундесверу Бернд Шютт бачить найбільшу небезпеку військової ескалації з Росією на північно-східному фланзі НАТО.

Теми: НАТОЕстоніявійнаРосія
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