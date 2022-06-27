Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг запевнив Естонію, що РФ не зможе захопити Таллінн

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 11:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії і запевнив, що Росії не вдасться захопити Таллінн всупереч побоюванням Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Столтенберг заявив, що новий військовий план, який буде узгоджено на щорічному саміті лідерів альянсу цього тижня, різко покращить його східну оборону, перемістивши фокус зі стримування на повну оборону союзницьких територій.

Реклама:

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас стверджувала, що за нинішньою доктриною, країни Балтії будуть "стерті з карти" в разі нападу Росії до того, як НАТО спробує контратаку з метою їх звільнення через 180 днів.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати країни, що межують з Росією, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову" - сказав генсек.

Альянс "значно посилить" свою оборону в Східній Європі, сказав він, пообіцявши, що Росія не зможе захопити столицю Естонії Таллінн, "так само, як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни".

ВІДЕО ДНЯ

Існуюча оборонна позиція НАТО в країнах Балтії включає близько 8 000 іноземних військових на чолі з Британією, Канадою та Німеччиною, щоб стримувати будь-яке можливе вторгнення. Представники НАТО погоджуються, що такий підхід зараз є неспроможним у світлі масштабів нападу Путіна на Україну.

Столтенберг сказав, що коментарі прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо захисту її країни "відображають її занепокоєння", додавши, що він обговорював "саме ці питання" з нею та лідерами Литви та Латвії.

"Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю, що [Каллас] хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти . . . більше присутності", – зазначив генсек.

"Наша головна відповідальність — запобігти будь-якому нападу на Естонію чи будь-якого іншого союзника. Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони . . . захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років" - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, новий командувач Операційного командування Бундесверу Бернд Шютт бачить найбільшу небезпеку військової ескалації з Росією на північно-східному фланзі НАТО.

Теми: НАТОЕстоніявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
НАТО
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: