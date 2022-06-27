Столтенберг: Саміт НАТО затвердить комплексний пакет допомоги Україні

Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України. Він включатиме суттєві постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо", - сказав Столтенберг.

Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки.

"Український уряд і народ продовжують чинити опір жорстокій агресивній війні Росії. Їх мужність та цілеспрямованість надихають. І я вітаю, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - сказав генсек.

Він також нагадав, що НАТО та союзники надали суттєву підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

"У тому числі військову та фінансову допомогу. І навчання десятків тисяч українських військових. Все це щодня змінює ситуацію на полі бою. А після вторгнення у лютому союзники активізувалися ще більше. Мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги", - сказав Столтенберг.

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Нагадаємо, на саміті у Мадриді затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

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