Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Саміт НАТО затвердить комплексний пакет допомоги Україні

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 15:36

Лідери країн НАТО на саміті в Мадриді ухвалять рішення щодо надання пакету допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

"На саміті ми погодимо посилений Комплексний пакет допомоги для України. Він включатиме суттєві постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо", - сказав Столтенберг.

Реклама:

Він додав, що у довгостроковій перспективі НАТО допоможе Україні перейти від військової техніки радянських часів до сучасної техніки та ще більше зміцнити інститути оборони та безпеки.

"Український уряд і народ продовжують чинити опір жорстокій агресивній війні Росії. Їх мужність та цілеспрямованість надихають. І я вітаю, що президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - сказав генсек.

Він також нагадав, що НАТО та союзники надали суттєву підтримку Україні після незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.

ВІДЕО ДНЯ

"У тому числі військову та фінансову допомогу. І навчання десятків тисяч українських військових. Все це щодня змінює ситуацію на полі бою. А після вторгнення у лютому союзники активізувалися ще більше. Мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, на саміті у Мадриді затвердять нову стратегічну концепцію НАТО, яка визначить Росію найбільшою загрозою.

Читайте також - Заступник генсека НАТО: Я чую в Україні критику на адресу Альянсу, і вона необґрунтована

і дивіться відеоверсію інтерв'ю на Youtube-каналі "Європейської правди"

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: