Додону оголосили нове обвинувачення – за перевищення повноважень

Генеральна прокуратура Молдови в понеділок оголосила нове обвинувачення експрезиденту Ігорю Додону у справі про незаконні закупівлі електроенергії – так званій "справі Energocom".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу молдовської генпрокуратури.

Звинувачення проти Додона висунули на підставі його дій у 2008-2009 роках під час перебування на посаді міністра економіки й торгівлі.

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"Він (Додон) звинувачується в тому, що, займаючи цей пост, підписав указ, на основі якого в травні 2008 року генеральний директор Energocom уклав із угорською компанією контракт про закупівлю електроенергії за завищеною ціною, завдавши державі збитків у розмірі 11,9 мільйона доларів", – йдеться в повідомленні.

Сам експрезидент Молдови у своєму Telegram-каналі назвав звинувачення політично вмотивованими й заявив, що їх не вдасться довести.

"Судячи з усього, прокурори не знаходять доказів за іншими звинуваченнями, ось і вирішили активізуватися у цій справі. Але тоді, 14 років тому, ми купували електроенергію дешевше, ніж багато держав у регіоні", – стверджує Додон.

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Нагадаємо, розслідування "справи Energocom" відновили у вересні 2021 року. За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему. Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні.

У грудні 2021 року Ігоря Додона визнали підозрюваним у справі.

Зараз він перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням.

Додон обурився діями прокурорів, заявивши, що ті вручили повістку його дружині, зупинивши її на вулиці, коли вона везла дітей на заняття з шахів. У прокуратурі його звинувачення заперечили.

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