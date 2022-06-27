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Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 20:40

Канада в понеділок оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Під санкції потрапили зокрема шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, та 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі. Обмеження стосуватимуться і 15 громадян України, що підтримують російську окупацію.

Уряд Канади також вдасться до кроків для протидії діяльності російської дезінформаційної та пропагандистської машини, яку контролюють високопосадовці Кремля.

Трюдо також анонсував "додаткові та негайні кроки" для заборони експорту в Росію певних передових технологій, що можуть посилити російський оборонний сектор – зокрема квантових комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення й матеріалів.

Аналогічна заборона також вводиться і щодо Білорусі; крім того, забороняється торгівля низкою товарів розкоші між Канадою та Білоруссю.

Канадський прем’єр також підтвердив введення санкцій проти російського золота та часткову заборону його імпорту.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб з РФ, України та Білорусі.

Як повідомлялося, в Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Теми: КанадаРосіяБілорусьсанкції
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