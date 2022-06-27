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Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 20:40

Канада в понеділок оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії та Білорусі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Під санкції потрапили зокрема шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із оборонним сектором Росії, та 13 урядовців, двоє представників силового сектору і дві компанії з Білорусі. Обмеження стосуватимуться і 15 громадян України, що підтримують російську окупацію.

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Уряд Канади також вдасться до кроків для протидії діяльності російської дезінформаційної та пропагандистської машини, яку контролюють високопосадовці Кремля.

Трюдо також анонсував "додаткові та негайні кроки" для заборони експорту в Росію певних передових технологій, що можуть посилити російський оборонний сектор – зокрема квантових комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення й матеріалів.

Аналогічна заборона також вводиться і щодо Білорусі; крім того, забороняється торгівля низкою товарів розкоші між Канадою та Білоруссю.

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Канадський прем’єр також підтвердив введення санкцій проти російського золота та часткову заборону його імпорту.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб з РФ, України та Білорусі.

Як повідомлялося, в Канаді набули чинності поправки до закону про спеціальні економічні заходи, який передбачає можливість конфіскації активів, що потрапили під санкції через війну Росії, та їхнє використання на підтримку України.

Теми: КанадаРосіяБілорусьсанкції
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