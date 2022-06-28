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У Білому домі не впевнені, що Україна зможе повернути усі втрачені території - CNN

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 09:01

В адміністрації Байдена сумніваються у тому, що Україна, навіть отримавши більше важкого озброєння, зможе повернути усі території, втрачені після 24 лютого.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на співрозмовників у Білому домі, які коментували на умовах анонімності.

Радники Байдена почали внутрішню дискусію про те, що Україна могла би вважати перемогою, і що Володимиру Зеленському варто було би допускати і безповоротну втрату територій. 

Водночас, наголосили співрозмовники, ці їхні оцінки жодним чином не означають, що США почнуть тиснути на Україну і примушувати її до територіальних поступок, щоб швидше закінчити війну. Вони також допускають і позитивніший прогноз - що пізніше цього року українські сили зможуть перейти у контрнаступ і повернути значні частини території. 

Співробітник Конгресу, знайомий з обговореннями, прокоментував, що ніхто не вважає втрату Україною територій неминучою.

"Чи зможе Україна повернути їх, значною, якщо не повною мірою, залежить від обсягів нашої підтримки", - сказав він, нагадавши, що Київ просить про 48 РСЗВ, але поки отримав обіцянку від Пентагону про вісім. 

Від джерел також стало відомо, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван дуже багато спілкується з українськими колегами, а також провів години телефонних розмов протягом минулого тижня з "керівником оборони України" (напевно йдеться про головнокомандувача Валерія Залужного) та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі. 

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Теми: СШАУкраїнавійна
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