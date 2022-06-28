Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка розповіла про ознаки виснаження ресурсу сил РФ

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 09:16

Характер і результати застосування Росією бойових з’єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 28 червня.

У ньому зазначають, що під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з повітряного простору Росії та Білорусі.  

Реклама:

"Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Так само, росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються", - зазначають в огляді.

Щодо подій на полі бою, розвідка відзначає, що українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську після відступу з Сєвєродонецька, і це місто розташоване на вищій місцевості. 

"Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника", - згадують в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаРосіяВелика Британіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: