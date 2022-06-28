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Британська розвідка розповіла про ознаки виснаження ресурсу сил РФ

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 09:16

Характер і результати застосування Росією бойових з’єднань під Сєвєродонецьком, як і ракет під час останньої серії ударів, свідчить про все більшу виснаженість ресурсу російських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 28 червня.

У ньому зазначають, що під час останньої серії ракетних ударів по всій території України з високою ймовірністю застосовувалися старі радянські ракети Х-22 і більш сучасні Х-101, які випустили з повітряного простору Росії та Білорусі.  

"Ця зброя призначена для враження цілей стратегічної важливості, проте росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Так само, росіяни зібрали разом основні елементи шести різних армій, але змогли добитися лише тактичного успіху під Сєвєродонецьком. Збройні сили РФ все більше виснажуються", - зазначають в огляді.

Щодо подій на полі бою, розвідка відзначає, що українські військові продовжують закріплюватися у Лисичанську після відступу з Сєвєродонецька, і це місто розташоване на вищій місцевості. 

"Українські військові продовжують завдавати шкоди російським командним центрам, завдаючи успішних ударів далеко вглиб тилу противника", - згадують в огляді. 

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Теми: війнаРосіяВелика Британіярозвідка
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