РФ ввела санкції проти дружини і доньки Байдена, а також проти філософа Фукуями

МЗС РФ оголосило про запровадження персональних санкцій проти 25 громадян США, в тому числі проти дружини і доньки президента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи "Макфол-Єрмак", яка займається розробкою рекомендацій щодо антиросійських рестрикцій, а також членів сім'ї президента Джо Байдена" - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

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Крім сенаторів, до списку потрапили експерти, аналітики та професори низки найвідоміших американських університетів. Зокрема, під санкції потрапив філософ Френсіс Фукуяма, найбільш відомий тезою про "кінець історії" завдяки поширенню ліберальної демократії.

Загалом РФ вже запровадила санкції проти 1048 громадян США, в тому числі і проти президента Джо Байдена.

Напередодні Міністерство закордонних справ Росії оголосило санкції проти понад 40 посадовців та громадських діячів Канади.