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Фінляндія надасть Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу та розвиток

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 15:20

Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії. 

Довгострокові проєкти розвитку передбачають співпрацю у сфері освіти, верховенства права, енергетики та кліматичної стійкості.

До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.

Як нагадують, окрім такої допомоги на двосторонньому рівні, Фінляндія надає Україні допомогу разом з іншими членами Євросоюзу - через механізм цивільного захисту ЄС, а також долучається до допомоги зброєю - на рівні ЄС через Фонд з підтримки миру та на двосторонній основі.

Близько 28 тисяч українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.

На початку червня у Міноборони Фінляндії анонсували нову допомогу військового призначення для України, не розкриваючи деталі з міркувань безпеки.

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Теми: ФінляндіяУкраїнагрошігуманітарка
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