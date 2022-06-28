Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО засмучений зближенням РФ і Китаю, але не змінить думку про Україну

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 17:23

Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

Реклама:

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у поясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Раніше також повідомлялося, що НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ.

Теми: КитайРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Китай
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: