Генсек НАТО засмучений зближенням РФ і Китаю, але не змінить думку про Україну

Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

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"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

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"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у поясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Раніше також повідомлялося, що НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ.