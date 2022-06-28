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Генсек НАТО засмучений зближенням РФ і Китаю, але не змінить думку про Україну

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 17:23

Північноатлантичний альянс вважає, що Китай та Росія нині зблизилися як ніколи досі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на публічному форумі НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Столтенберг, який перед цим заявляв про загрозу, що точка енергозалежності Заходу перейде з Росії до Китаю, заявив також про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Єнс Столтенберг нагадав, що навесні, після початку російського вторгнення Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у спільній заяві Сі та Путіна.

Однак він наголосив, що розбіжності з Китаєм, у том числі стосовно нападу РФ на Україну, не мають бути підставою для зміни позиції Альянсу.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він, нагадавши, що Альянс з 2014 року тренував українську армію.

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Детальніше про саміт Альянсу дивіться у поясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Раніше також повідомлялося, що НАТО стережеться збільшення залежності від Китаю через відмову від нафти і газу з РФ.

Теми: КитайРосіяНАТО
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