Франція передасть Україні "значну кількість" бронеавто VAB

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лекорну заявив в інтерв’ю Le Parisien.

"Щоб швидко пересуватися під ворожим вогнем, армії потребують бронетранспортерів. Франція надасть у значних кількостях транспортні засоби типу VAB, які мають озброєння", – сказав він.

Лекорну не уточнив, коли саме Україна отримає бронемашини, але кілька днів тому користувачі Twitter опублікували відео з VAB, що транспортуються у Словаччині.

Існує кілька модифікацій VAB, останні з яких були створені у 2010-х роках. Міністр збройних сил Франції не уточнив, яку саме модифікацію Париж передає Києву.

Лекорну також повідомив Le Parisien, що французький уряд розглядає можливість постачання Україні протикорабельних ракет Exocet, але жодного рішення щодо цього ще не ухвалено.

Він водночас наголосив на використанні українськими військовими самохідних артилерійських установок Caesar:

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"Артилерія у цій війні є основною: були надані французькі гармати Caesar, чия репутація у цьому секторі неперевершена через точність і мобільність на театрі воєнних дій. Це головне прохання, надане нам урядом України. Ці 18 гаубиць формують повний артилерійський підрозділ".

У середині червня, перебуваючи з візитом у Києві, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поставку в Україну ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar, флагмана французької артилерії.