Окупанти не припиняють спроб взяти під контроль трасу "Бахмут – Лисичанськ" – Генштаб

Російські загарбники не припиняють спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ у Луганській області.

Джерело: Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках окупанти нарощують системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області.

З 28 червня по 16 липня у Жлобинському районі Гомельської області запланували проведення військових зборів з військовозобов’язаними.

Українські захисники не виключають провокацій збройних сил Білорусь в прикордонних з Україною районах та ведення розвідки, щоб уточнити позиції армії України.

На Сіверському напрямку ворог утримує до 3 БТГ в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Обстріляв з артилерії населені пункти Тур’я, Краснопілля, Хмелівка і Попівка на Сумщині та села Гірськ Чернігівської області.

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На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони н.п. Золочів, Слатине, Верхній Салтів, Печеніги, Коробочкине, Рубіжне, Перемога, Явірське, Руська Лозова, Циркуни, Чепіль, Іванівка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Вітрівка, Світличне та Уди.

Також російські окупанти обстріляли північну частину міста Харкова. Авіаудар із вертольотів Ка-52 зафіксовано неподалік села Явірське.

Українські воїни відбили штурмові дії і змусили окупантів відійти в районах н.п. Дементіївка, Довгалівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку українські війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли.

Артилерійські обстріли з боку противника фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.

На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження із РСЗВ неподалік Маяків, Слов’янська, Званівки, Серебрянки, Переїзного і Золотарівки.

На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки.

Повідомляється, що противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, але успіху не мав і відійшов.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із артилерії райони н.п. Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське.

Ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах н.п. Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина.

Також авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.

В акваторіях Чорного та Азовського морів, у готовності завдати ракетні удари по Україні, перебувають два носії високоточної зброї, сумарний залп яких складає до 16 крилатих ракет "Калібр".