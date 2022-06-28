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Норвегія через санкції не дозволила пропустити вантаж для росіян на Шпіцбергені

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 20:45

Влада Норвегії не видала дозвіл російській гірничодобувній компанії перевезти товари на Шпіцберген через материкову частину країни.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Конкретну заявку на отримання дозволу на транспортування було відхилено 15 червня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Норвегії.

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На прикордонній станції Стурскуг зупинено 20 тонн російських товарів, які прямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Заявку подала гірничодобувна компанія "Траст Арктиквугілля" і посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши зробити виняток із санкцій.

У листі росіян йдеться про те, що вони побоюються гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуг.

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У МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті самі закони, що й на решті Шпіцбергена. Генеральний консул Росії Сергій Гущов розповів, що ситуація стабільна і російські дипломати працюють над отриманням пільг для товарів "з гуманітарних міркувань".

Російські вантажі раніше доставлялися на Шпіцберген із Мурманська до Тромсе вантажівками через єдиний КПП "Стурскуг" на кордоні Росії та Норвегії.

На острови вантажі доставляє єдине вантажне судно Bring, яке регулярно ходить на Шпіцберген і вирушає на архіпелаг кожні 10 днів. У Баренцбурзі мешкають близько 500 людей, включаючи шахтарів, які працюють на вугільних шахтах російського тресту "Арктиквугілля".

Норвегія не є членом ЄС, але входить до Європейської економічної зони і приєдналася до всіх шести пакетів санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну.

Теми: Норвегіясанкції
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