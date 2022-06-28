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НАТО в середу ухвалить рішення про вступ Швеції та Фінляндії в Альянс – Столтенберг

"Європейська правда"Вівторок, 28 червня 2022, 22:16

Лідери держав-членів НАТО у середу мають ухвалити формальне рішення про запрошення Фінляндії та Швеції в Альянс після того, як своє вето зняла Туреччина.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу у вівторок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Завтра лідери Альянсу ухвалять рішення про запрошення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО і стати членами Альянсу", – заявив він.

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Генсек нагадав, що далі кожна країна має ратифікувати протокол про приєднання, щоб розширення НАТО набуло чинності.

"Я абсолютно впевнений, що із урахуванням надійних зобов’язань, що містяться у тристоронньому меморандумі, під якими лише нещодавно підписалися президенти Фінляндії, Швеції й Туреччини, двері (НАТО) відкриті й приєднання Швеції та Фінляндії справді відбудеться", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Мадриді за посередництва генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга у вівторок Туреччина дала згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

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Меморандум про взаєморозуміння між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, підписаний у вівторок, містить зобов’язання боротися з терористичними організаціями, а також розблокувати експорт зброї до Анкари.

Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду на вступ, але Туреччина весь цей час загрожувала накласти вето.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?

Теми: НАТОШвеціяФінляндіяТуреччина
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