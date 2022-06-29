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У Британії виключили приєднання до "Європейської політичної спільноти" Макрона

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 08:30

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у вівторок виключила можливість того, що Велика Британія буде частиною "Європейської політичної спільноти", запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном, після того, як було висловлено припущення, що прем'єр-міністр Борис Джонсон зацікавлений у приєднанні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Виступаючи на слуханнях у комітеті з закордонних справ Палати громад, Трасс відкинула припущення Єлисейського палацу, що Джонсон висловив зацікавленість у тому, щоб Британія була частиною концепції після зустрічі з Макроном на полях саміту G7.

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Пропонуючи "політичну спільноту" як альтернативу членству в ЄС, Макрон сказав, що ця ідея може об’єднати країни зі схожими цінностями з ЄС щодо торгівлі, верховенства права та вільного пересування, починаючи від "Великої Британії до України".

Тим часом офіс Джонсона наполягав на тому, що позиція уряду щодо свободи пересування, яка припинилася після виходу Великої Британії з ЄС, не змінилася.

Деякі коментатори вказали, що ідея Макрона може стати інструментом для майбутніх урядів Британії відновити тісніші відносини з ЄС.

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Натомість Трасс сказала, що пріоритетами Британії є посилення ролі НАТО і G7.

Нагадаємо, Європейська рада на саміті в Брюсселі минулого тижня схвалила запропоновану Францією ідею створення "Європейської політичної спільноти".

Теми: Велика БританіяМакронЄСЄвропа
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