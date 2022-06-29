Терор Росії, зброя і відкладена війна: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді
Президент Володимир Зеленський у зверненні до саміту НАТО в Мадриді закликав держави Альянсу допомогти зупинити терор Росії проти мирних українських міст та "знайти місце" для України у спільному безпековому просторі.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.
У своєму виступі Зеленський зазначив, що війна, яка вже триває понад чотири місяці, не має затягнутися, а тому Україні потрібно надати більше зброї, зокрема - більше сучасної артилерії.
За словами президента, Україні також потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони для захисту цивільних від російських ракетних атак і бомбардувань.
"Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу", - зазначив він.
Президент закликав підтримати Україну не тільки зброєю, але і фінансами та санкціями - "такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну".
Зеленський також наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки. Він зазначив, що НАТО має знайти місце для України у спільному безпековому просторі і допомогти виграти війну, в іншому разі на Альянс чекає відкладена війна з Росією.
Зеленський окремо розкритикував політику "відкритих дверей" НАТО і наголосив, що потрібно позбутись "сірої зони" між НАТО та РФ.
"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?" - сказав президент.
Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.
Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ?