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Терор Росії, зброя і відкладена війна: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 13:40
Терор Росії, зброя і відкладена війна: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді

Президент Володимир Зеленський у зверненні до саміту НАТО в Мадриді закликав держави Альянсу допомогти зупинити терор Росії проти мирних українських міст та "знайти місце" для України у спільному безпековому просторі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

У своєму виступі Зеленський зазначив, що війна, яка вже триває понад чотири місяці, не має затягнутися, а тому Україні потрібно надати більше зброї, зокрема - більше сучасної артилерії.

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"Війна не має затягуватись. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії", - сказав він.

За словами президента, Україні також потрібна сучасна протиракетна і протиповітряна оборони для захисту цивільних від російських ракетних атак і бомбардувань.

"Надавши їх нам, ви можете повністю зламати тактику Росії по знищенню міст і терору проти цивільного населення. Це фундаментальна річ. Відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу", - зазначив він.

Президент закликав підтримати Україну не тільки зброєю, але і фінансами та санкціями - "такими санкціями проти Росії, які зупинять її здатність оплачувати війну".

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Зеленський також наголосив, що Україна потребує гарантій безпеки. Він зазначив, що НАТО має знайти місце для України у спільному безпековому просторі і допомогти виграти війну, в іншому разі на Альянс чекає відкладена війна з Росією.

"Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами", - сказав він.

Зеленський окремо розкритикував політику "відкритих дверей" НАТО і наголосив, що потрібно позбутись "сірої зони" між НАТО та РФ.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?" - сказав президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

Теми: НАТОЗеленськийвійна
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