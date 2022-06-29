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Путін усе ще хоче захопити більшу частину України – розвідка США

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 20:47

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – заявила Гейнс під час пресконференції міністерства торгівлі США у вівторок.

За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

"Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд", – підсумувала директорка Національної розвідки США.

Нагадаємо, як раніше повідомляли американські ЗМІ, посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

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Через те, що жоден із них не передбачає вирішальної перемоги України, західні держави почали все активніше говорити про можливість відновлення переговорів Києва і Москви.

У Пентагоні водночас вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.

Теми: ПутінСША
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