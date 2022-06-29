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Путін усе ще хоче захопити більшу частину України – розвідка США

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 20:47

Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що президент РФ Владімір Путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми й далі перебуваємо в ситуації, коли розглядаємо Путіна і вважаємо, що він має по суті ті ж політичні цілі, які мав і раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України", – заявила Гейнс під час пресконференції міністерства торгівлі США у вівторок.

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За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого РФ досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії – це масштабний прорив Росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами із можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

"Якщо коротко, то ситуація має доволі похмурий вигляд", – підсумувала директорка Національної розвідки США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, як раніше повідомляли американські ЗМІ, посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України.

Через те, що жоден із них не передбачає вирішальної перемоги України, західні держави почали все активніше говорити про можливість відновлення переговорів Києва і Москви.

У Пентагоні водночас вважають, що Путін вочевидь не відмовився від планів загарбати всю Україну, але не зможе цього досягти.

Теми: ПутінСША
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