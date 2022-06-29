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Теракти 2015 року в Парижі: майже всіх підозрюваних визнали винними, члену ІДІЛ дали довічне

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 22:08
Палац правосуддя у Парижі, де виносилося рішення, 29 червня 2022 року, фото Getty Images

Суд у Парижі у середу визнав винними 19 із 20 підозрюваних у скоєнні серії масштабних терактів у Парижі в листопаді 2015 року, зокрема і Салаха Абдеслама – єдиного члена ІДІЛ, який вижив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Єдиний член терористичної організації "Ісламська держава", що вижив, Салах Абдеслам отримав довічне ув’язнення без права помилування. Ще шестеро членів ІДІЛ, яких вважають зниклими безвісти або загиблими, отримали від 30 років в’язниці до довічного ув’язнення. Як підтвердив суд, саме вони займалися безпосереднім виконанням теракту.

Зазначимо, що клопотання прокуратури про довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення є рідкісним у Франції: там зазвичай дозволяють виходити довічно засудженим через 20-25 років.

Суд виправдав лише одного підозрюваного – Фаріда Харкаха, якому обвинувачення просило шість років в’язниці за сприяння в підготовці теракту. Решта отримали покарання у вигляді ув’язнення строком від п’яти років до довічного. Їх визнали винними у допомозі нападникам різною мірою – приміром, вони забезпечували логістичну підтримку або надали зброю.

Рішення суду налічує понад 120 сторінок і ставить крапку в кількарічному судовому розгляді одного з найбільш кривавих терактів в історії Європи.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року дев'ять осіб вчинили напади у Парижі і Сен-Дені, убивши 130 осіб і поранивши понад 350. Розслідування в результаті виявило великий джихадистський осередок, що стоїть за цими терактами. 22 березня 2016 року цей осередок організував теракт в аеропорту і в метро Брюсселя, убивши 32 людини.

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Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава".

Розслідування справи завершилося лише у 2019 році. У судовому засіданні позивачами виступають 2500 людей.

Теми: Франціятеракт
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