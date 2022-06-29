Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Теракти 2015 року в Парижі: майже всіх підозрюваних визнали винними, члену ІДІЛ дали довічне

"Європейська правда"Середа, 29 червня 2022, 22:08
Теракти 2015 року в Парижі: майже всіх підозрюваних визнали винними, члену ІДІЛ дали довічне
Палац правосуддя у Парижі, де виносилося рішення, 29 червня 2022 року, фото Getty Images

Суд у Парижі у середу визнав винними 19 із 20 підозрюваних у скоєнні серії масштабних терактів у Парижі в листопаді 2015 року, зокрема і Салаха Абдеслама – єдиного члена ІДІЛ, який вижив.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Єдиний член терористичної організації "Ісламська держава", що вижив, Салах Абдеслам отримав довічне ув’язнення без права помилування. Ще шестеро членів ІДІЛ, яких вважають зниклими безвісти або загиблими, отримали від 30 років в’язниці до довічного ув’язнення. Як підтвердив суд, саме вони займалися безпосереднім виконанням теракту.

Реклама:

Зазначимо, що клопотання прокуратури про довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення є рідкісним у Франції: там зазвичай дозволяють виходити довічно засудженим через 20-25 років.

Суд виправдав лише одного підозрюваного – Фаріда Харкаха, якому обвинувачення просило шість років в’язниці за сприяння в підготовці теракту. Решта отримали покарання у вигляді ув’язнення строком від п’яти років до довічного. Їх визнали винними у допомозі нападникам різною мірою – приміром, вони забезпечували логістичну підтримку або надали зброю.

Рішення суду налічує понад 120 сторінок і ставить крапку в кількарічному судовому розгляді одного з найбільш кривавих терактів в історії Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року дев'ять осіб вчинили напади у Парижі і Сен-Дені, убивши 130 осіб і поранивши понад 350. Розслідування в результаті виявило великий джихадистський осередок, що стоїть за цими терактами. 22 березня 2016 року цей осередок організував теракт в аеропорту і в метро Брюсселя, убивши 32 людини.

Відповідальність на себе взяла "Ісламська держава".

Розслідування справи завершилося лише у 2019 році. У судовому засіданні позивачами виступають 2500 людей.

Теми: Франціятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Франція
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
Париж першим із європейських столиць заборонить прокат електросамокатів
На День Незалежності Кличко відкрив сквер у Парижі
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: