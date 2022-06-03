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Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 01:18
українські військові, фото: ОК Південь

За добу 2 червня на південних рубежах захисту українські військові знищили 24 загарбники, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1.

Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Тоді по наших позиціях було нанесено 2 авіаційних удари. Без втрат. А внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних осіб".

Деталі: Протягом дня Миколаїв обстріляно тричі: вранці – системами залпового вогню, вдень і ввечері – важкою ствольною артилерією. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі, уражені водопровід та газопровід, витоку газу і загрози населенню нема.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула на місці, ще одну – госпіталізували. Але врятувати життя постраждалому не вдалося. Також відомо ще про двох поранених.

Під час вечірнього обстрілу обласного центру снаряди влучили в складські промислові приміщення, виникла масштабна пожежа. Силами рятувальників вона ліквідована. Постраждалих нема.

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Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника.

Загалом, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Повітряних сил вогневих завдань та авіаударів, попередньо втрати ворога складають 24 окупанти, танк Т-72, 4 152 мм гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

В Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів ворога. Зберігається загроза і ракетних ударів, і висадки російського десанту.

Теми: Збройні силивійна
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