США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю

Зброєю, наданою Штатами, Україна має право відповідати на російську агресію, при цьому Київ пообіцяв не вражати цілей західною зброєю на території Росії.

Джерело: речник Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Україна має цілковите право відповідати на російську агресію".

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"Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили поставки оборонної зброї".

"Це правда, що ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії".

Деталі: Прайс назвав "сумною" реальність, яка полягає в тому, що "російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих достатньо далеко від російського кордону".

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Отже, підкреслив представник Держдепу, на кожному етапі бойових дій в Україні США й інші країни забезпечували українських партнерів саме тим, що вони запитували.

"Наша мета в цьому – зробити все, що в наших силах, аби покласти край цій війні", - зазначив чиновник.

Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

"Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт", - додав Прайс. Він підкреслив, що зараз саме Росія намагається продовжити війну.

"Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни", - резюмував речник Держдепартаменту США.

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