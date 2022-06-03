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Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 03:10
Путін, фото: Getty Images

Військові аналітики Сполучених Штатів припускають, що Кремль проявляє нерішучість "щодо того, як інтегрувати окуповану територію" на півдні України.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Російські війська 2 червня продовжили операції із захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська.

Російське військове керівництво, ймовірно, використає захоплення цих двох міст, щоб стверджувати, що вони "звільнили" всю Луганську область, перш ніж повернутися до Донецької області, але навряд чи загарбники мають сили, необхідні для захоплення значної території в Донецькій області після попередніх втрат.

Російське військове керівництво продовжує відчувати ускладнення з достатнім формуванням сил і підтримкою морального духу мобілізованого особового складу.

Російська примусова мобілізація навряд чи створить значну бойову міць і загострить низький моральний дух і погану дисципліну в російських і довірених підрозділах.

2 червня 113-й полк так званої "ДНР" опублікував відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому примусово мобілізовані воїни скаржаться, що всю війну провели на передовій у Херсоні без їжі та ліків, а мобілізаційні комітети не проводили необхідних медичних оглядів.

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Крім того, російська окупаційна влада продовжує стикатися з проблемами встановлення постійного контролю на нещодавно окупованих українських територіях.

Інститут повідомляє, що 2 червня російські війська знову наносили ракетні та артилерійські удари по Донецькій області.

А також продовжили наступальні дії на схід від Бахмута в районі Комишувахи, Михайлівки, Врубівки, Берестового, Білогорівки, Світлодарська та Нагірного.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжують віддавати перевагу захопленню Сєвєродонецька за рахунок інших напрямків просування.
  • Окупанти продовжували штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати повний контроль над Луганською областю.
  • Росіяни поступово просувалися навколо Авдіївки.
  • Українські контрнаступи на північному заході Херсонської області відкинули російські війська на східний берег річки Інгулець і, ймовірно, продовжуватимуть порушувати російські наземні лінії зв’язку уздовж траси Т2207.
  • Кремль продовжував проводити непослідовні окупаційні заходи на півдні України, що підтверджує як потужний опір українців, так і "ймовірну нерішучість Кремля щодо того, як інтегрувати окуповану територію".

Теми: війнаРосія
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