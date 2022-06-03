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Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 04:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські методи ведення війни, а саме масштабні вбивства цивільного населення, руйнування житла, грабування, прирівнюють до середньовічних.

Джерело: постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює Російська Федерація.

І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України".

"Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу.

Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччі? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?"

"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які РФ зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України".

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Деталі: За словами Карпентера, це варварство можна пояснити лише тим, що Росія мала на меті змусити цивільних людей тікати із власних домівок, і таким чином позбутися місцевого населення в окупованих районах.

Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".

Нагадаємо: Як повідомлялося раніше, "удосконалену" тактику облоги, популярну в середновіччі, президент Росії Владімір Путін застосовував у Маріуполі.

Теми: СШАРосіявійна
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