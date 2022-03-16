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Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену середньовічну тактику

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 23:42
Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену середньовічну тактику
фото: "Маріуполь зараз"

"Удосконалену" тактику облоги, популярну в середновіччі, президент Росії Владімір Путін застосовує в Маріуполі.

Джерело: репортаж з Маріуполя The Associated Press

Деталі: Жахіття, які влаштували росіяни в Маріуполі, у виданні називають "агонією", що відповідає цілям Путіна.

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Росія використовує так звану тактику облоги.

Облога — це військова тактика, популярна в середньовіччі, яка передбачала утримування і знищення населення голодом і насильством, аби полегшити атакуючим силам вхід у місто. Натомість мирних жителів нерідко прирікали на повільну й болісну смерть.

Путін удосконалив цю тактику за роки свого перебування при владі та ведення війн – спочатку в чеченському місті Грозний у 2000 році, а потім у сирійському місті Алеппо в 2016 році. Він перетворив обидва ці міста на руїни.

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"Навколишні дороги заміновані, порт заблокований. Їжа закінчується, і росіяни заблокували доставку гуманітарної допомоги.

У місті переважно немає електроенергії, води мало, мешканці використовують талий сніг як питну воду.

Деякі батьки навіть залишили своїх новонароджених у лікарні, імовірно, сподіваючись дати їм шанс на життя у місці з електрикою та водою", – ідеться в репортажі з Маріуполя.

Згадується і жінка, яка померла після бомбардування пологового після народження мертвої дитини.

Як зазначають автори репортажу, коли її на той час, ще вагітну, рятували, вона просила вбити її. Медики ж зазначили, що "дитина вмирала всередині неї, і вона це знала".

Нагадаємо: Окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Теми: МаріупольвійнаРосіяПутін
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