У Росії відібрали Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.

Джерело: Європейський гімнастичний союз

Деталі: В повідомленні ЄГС говориться, що європейські санкції завадять Росії виконати забов’язання щодо проведення ЧЄ-2023. Відповідно, було перезапущено процедуру вибору іншої країни, де пройдуть спортивні змагання.

Довідково: У художній гімнастиці європейська першість проводиться щорічно. Востаннє Росія приймала європейський турнір у 2012 році. Чемпіонат проходив у Нижньому Новгороді.

У 2020 році європейську першість приймав Київ. Наступний чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.

Що передувало:

Через вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні федерації, асоціації та союзи масово відмовляються від проведення змагань світового рівня в РФ.

Зокрема, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення РФ в Україну.

Також виконавчий комітет УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс на околиці Парижа.