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У Росії відібрали Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

"Українська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 12:48

У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.

Джерело:  Європейський гімнастичний союз

Деталі: В повідомленні ЄГС говориться, що європейські санкції завадять Росії виконати забов’язання щодо проведення ЧЄ-2023. Відповідно, було перезапущено процедуру вибору іншої країни, де пройдуть спортивні змагання.

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Довідково: У художній гімнастиці європейська першість проводиться щорічно. Востаннє Росія приймала європейський турнір у 2012 році. Чемпіонат проходив у Нижньому Новгороді.

У 2020 році європейську першість приймав Київ. Наступний чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Через вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні федерації, асоціації та союзи масово відмовляються від проведення змагань світового рівня в РФ.
  • Зокрема, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення РФ в Україну.
  • Також виконавчий комітет УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс на околиці Парижа.

Теми: санкціїспортРосія
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