У Росії відібрали Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.

Джерело: Європейський гімнастичний союз

Деталі: В повідомленні ЄГС говориться, що європейські санкції завадять Росії виконати забов’язання щодо проведення ЧЄ-2023. Відповідно, було перезапущено процедуру вибору іншої країни, де пройдуть спортивні змагання.

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Довідково: У художній гімнастиці європейська першість проводиться щорічно. Востаннє Росія приймала європейський турнір у 2012 році. Чемпіонат проходив у Нижньому Новгороді.

У 2020 році європейську першість приймав Київ. Наступний чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.

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