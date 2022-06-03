У Росії відібрали Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
П'ятниця, 3 червня 2022, 12:48
У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.
Джерело: Європейський гімнастичний союз
Деталі: В повідомленні ЄГС говориться, що європейські санкції завадять Росії виконати забов’язання щодо проведення ЧЄ-2023. Відповідно, було перезапущено процедуру вибору іншої країни, де пройдуть спортивні змагання.
Довідково: У художній гімнастиці європейська першість проводиться щорічно. Востаннє Росія приймала європейський турнір у 2012 році. Чемпіонат проходив у Нижньому Новгороді.
У 2020 році європейську першість приймав Київ. Наступний чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.
Що передувало:
- Через вторгнення Росії в Україну міжнародні спортивні федерації, асоціації та союзи масово відмовляються від проведення змагань світового рівня в РФ.
- Зокрема, виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення РФ в Україну.
- Також виконавчий комітет УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс на околиці Парижа.
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