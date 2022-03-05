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Гімнастів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 03:10

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення РФ в Україну.

Джерело: FIG

Дослівно: "Російські та білоруські спортсмени, офіційні особи, включно із суддями, не допускаються до участі у змаганнях FIG з 7 березня 2022 року до подальшого повідомлення".

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Деталі: Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики врахував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) при прийнятті рішення.

Крім того, у FIG зазначають, що спортсмени та офіційні особи РБ та РФ "не братимуть участі у Чемпіонаті світу з акробатичної гімнастики в Баку, Азербайджан, з 10 по 13 березня 2022 року".

Нагадаємо: У зв'язку з агресією проти України всі російські та білоруські національні збірні та клуби відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань.

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Міжнародний союз ковзанярів вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що проходять під його егідою.

Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
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