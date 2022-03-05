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Гімнастів Росії та Білорусі відсторонили від міжнародних змагань

Ольга Глущенко Субота, 5 березня 2022, 04:10

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) відсторонив російських і білоруських спортсменів від змагань через вторгнення РФ в Україну.

Джерело: FIG

Дослівно: "Російські та білоруські спортсмени, офіційні особи, включно із суддями, не допускаються до участі у змаганнях FIG з 7 березня 2022 року до подальшого повідомлення".

Деталі: Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики врахував рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) при прийнятті рішення.

Крім того, у FIG зазначають, що спортсмени та офіційні особи РБ та РФ "не братимуть участі у Чемпіонаті світу з акробатичної гімнастики в Баку, Азербайджан, з 10 по 13 березня 2022 року".

Нагадаємо: У зв'язку з агресією проти України всі російські та білоруські національні збірні та клуби відсторонено від хокейних та футбольних міжнародних змагань.

Міжнародний союз ковзанярів вирішив усунути фігуристів, які представляють Росію та Білорусь, від змагань, що проходять під його егідою.

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Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
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