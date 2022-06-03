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Посол України заявив, що Росія вивозить до Туреччини вкрадене українське зерно

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 15:47

Посол України в Туреччині Василь Боднар назвав Туреччину серед країн, куди Росія вивозить вкрадене українське зерно.

Про це посол сказав на брифінгу журналістам, повідомляє "Європейська правда".

"Росія нагло і безпрецедентно краде українське зерно і вивозить його з окупованого Криму до іноземних країн, у тому числі до Туреччини", - сказав Василь Боднар.

Він додав, що звернувся до турецької сторони з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми.

Виправлено: початкова версія новини містила некоректну інтерпретацію прямої мови посла. Просимо вибачення у читачів.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував візит глави МЗС Росії до Туреччини 8 червня.

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За його словами, на зустрічі з Лавровим, серед інших, обговорюватиметься тема формування "коридора безпеки" для постачання української пшениці через Чорне море.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Теми: ТуреччинаРосіясільське господарство
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