У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни
П'ятниця, 3 червня 2022, 13:43
Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.
Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на рішення виконавчого комітету міськради
Деталі: Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.
Нагадаємо: У Києві пляжний сезон поки не розпочинатимуть.
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