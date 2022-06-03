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У Миколаєві заборонили ходити на пляжі до кінця війни

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 13:43
фото міськради миколаєва

Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич з посиланням на рішення виконавчого комітету міськради

Деталі: Також на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

Нагадаємо: У Києві пляжний сезон поки не розпочинатимуть.

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Теми: МиколаївпляжівійнаВоєнний стан
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