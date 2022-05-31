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Пляжний сезон у Києві поки не відкриватимуть: шукатимуть вибухівку

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 12:00
фото з сайту КМДА

У Києві будуть чиститимуть та готуватимуть пляжі та зони відпочинку, однак пляжний сезон поки не розпочинатимуть, передусім з міркувань безпеки.

Джерело: КМДА

Деталі: На територіях пляжів і зон відпочинку Києва будуть обстежувати дно акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.

В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця  наразі не радять.

Комунальне підприємство "Плесо" зазначає, що обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

Однак пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухівки.

Теми: Київ
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