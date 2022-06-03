У Маріуполі росіяни страчують та катують чиновників, які відмовилися від співпраці – мер

В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.

Джерело: Маріупольська міськрада, яка цитує мера міста Вадима Бойченка, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ.

Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.

Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто.

Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя. Є повідомлення про застосування до неї тортур".

Деталі: На пресконференції 3 червня Бойченко розповів, що окупанти виносять "вироки" тим, хто потрапив у полон і відмовився працювати з окупантами.

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За його словами, мінімальні терміни такого ув'язнення – 10 років.

Мер Маріуполя додав, що у створених в'язницях на окупованій території Донецької області перебувають "тисячі маріупольців та людей із регіону".

За інформацією Бойченка, утримують узятих у полон людей у жахливих умовах: "Це камера – 2 на 3 (метри – ред.), і в ній тримають 10-15 чоловіків чи жінок. Їх раз на добу випускають у туалет, їм раз на добу дають щось подібне до їжі та дають воду".