У Маріуполі росіяни страчують та катують чиновників, які відмовилися від співпраці – мер
В Маріупольському районі окупанти ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою.
Джерело: Маріупольська міськрада, яка цитує мера міста Вадима Бойченка, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Фейковий суд "ДНР" засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ.
Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл.
Також в тюрмі в Оленівці утримують кілька десятків волонтерів, які в березні-квітні допомагали в евакуації маріупольців та намагалися доставити харчі з водою в заблоковане місто.
Очікує вироку фейкової республіки і українська суддя. Є повідомлення про застосування до неї тортур".
Деталі: На пресконференції 3 червня Бойченко розповів, що окупанти виносять "вироки" тим, хто потрапив у полон і відмовився працювати з окупантами.
За його словами, мінімальні терміни такого ув'язнення – 10 років.
Мер Маріуполя додав, що у створених в'язницях на окупованій території Донецької області перебувають "тисячі маріупольців та людей із регіону".
За інформацією Бойченка, утримують узятих у полон людей у жахливих умовах: "Це камера – 2 на 3 (метри – ред.), і в ній тримають 10-15 чоловіків чи жінок. Їх раз на добу випускають у туалет, їм раз на добу дають щось подібне до їжі та дають воду".