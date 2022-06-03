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Лукашенко хоче, щоб кожне село дало його "народному ополченню" по 50 осіб

"Українська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 14:16
Лукашенко хоче, щоб кожне село дало його народному ополченню по 50 осіб
Олександр Лукашенко. Фото belta.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонує, щоб створюване ним "народне ополчення" складалося з груп приблизно з 50 осіб при кожній сільраді. 

Джерело: білоруське державне інформагентство "Белта", яке цитує Лукашенка з Мінська

Деталі: Лукашенко вважає, що особи, які будуть входити у "народне ополчення", повинні володіти основною зброєю. Він підкреслив, що "справжній чоловік повинен вміти за необхідності захистити свою сім’ю". 

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Пряма мова Лукашенка: "І я подумав, що нам про всяк випадок треба при кожній сільській раді мати ось це народне ополчення, групу людей. Їх буде небагато. Може, 50 людей. Але вони теж повинні мати свою зброю десь на складі. Ми їх кличемо на навчання – вони візьмуть свої автомати (переважно автомат, гранатомет, пістолет), щоб могли захистити свій будинок".

Що було раніше: 27 травня так званий міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив на зборах з керівниками зон територіальної оборони про те, що Лукашенко поставив завдання створити "народне ополчення". При цьому в Білорусі сьогодні діють війська територіальної оборони, які поділені на 7 округів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці травня Лукашенко заявив, що КДБ РБ "без жодного пострілу" провела "спеціальну операцію в Україні щодо звільнення білоруських громадян" і роздав нагороди за її проведення.

Теми: ЛукашенкоБілорусьЗбройні сили
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