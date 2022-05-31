Лукашенко розповів подробиці своєї невидимої "спецоперації КДБ" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що КДБ РБ "без жодного пострілу" провела "спеціальну операцію в Україні щодо звільнення білоруських громадян" і роздав нагороди за її проведення.

Джерело: держінформагентство БелТА, ТГ-канал "Пул першого"

Пряма мова: "Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, до родин...

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Комітету держбезпеки було доручено підготувати цей захід та звільнити наших людей. За вашої безпосередньої участі під вашим керівництвом була здійснена ця операція без жодного пострілу.

На мою думку, в Україні так і ніхто не розібрався, як це сталося. Ви повернули людей до своїх родин. Дуже благородна справа для військової людини – без галасу, без пострілів повернути десятки людей додому. Тому я вам дуже вдячний за ваш вчинок".

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Що передувало: 7 квітня Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "щодо звільнення білорусів".

Пряма мова: "Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, на мою думку, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей звільнили".

Нагадаємо: На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них.