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Лукашенко розповів подробиці своєї невидимої "спецоперації КДБ" в Україні

Валентина РоманенкоВівторок, 31 травня 2022, 14:01
Олександр Лукашенко. фото - Пул первого

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що КДБ РБ "без жодного пострілу" провела "спеціальну операцію в Україні щодо звільнення білоруських громадян" і роздав нагороди за її проведення.

Джерело: держінформагентство БелТА, ТГ-канал "Пул першого"

Пряма мова: "Явно не з власної волі виявилися заручниками, і не лише ситуації, а й окремих бажань найгірших людей в Україні. Коли почалася спецоперація Російської Федерації, наші люди, кілька десятків, залишилися там, прямо скажемо, заручниками ситуації. І їх треба було повертати додому, до родин...

Комітету держбезпеки було доручено підготувати цей захід та звільнити наших людей. За вашої безпосередньої участі під вашим керівництвом була здійснена ця операція без жодного пострілу.

На мою думку, в Україні так і ніхто не розібрався, як це сталося. Ви повернули людей до своїх родин. Дуже благородна справа для військової людини – без галасу, без пострілів повернути десятки людей додому. Тому я вам дуже вдячний за ваш вчинок".

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Що передувало: 7 квітня Лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію "щодо звільнення білорусів".

Пряма мова: "Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, на мою думку, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей звільнили".

Нагадаємо: На кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з Росії та Білорусі та вантаж, що знаходився в них.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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